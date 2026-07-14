SMA Solar 59.99 CHF 13.21% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar vor Quartalszahlen von 74 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal dürfte beim Hersteller von Wechselrichtern solide ausgefallen sein, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Auftragslage dürfte sich stark verbessert haben./rob/niw/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 09:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 09:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.