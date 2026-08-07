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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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07.08.2026 16:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar fällt am Nachmittag

SMA Solar Aktie News: SMA Solar fällt am Nachmittag

Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 54,55 EUR abwärts.

SMA Solar
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Der SMA Solar-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 54,55 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die SMA Solar-Aktie bis auf 54,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 22'892 Stück.

Am 18.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 70,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 22,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 15,41 EUR. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 253,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,120 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 13.05.2026 lud SMA Solar zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,16 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 340.92 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 327.71 Mio. EUR in den Büchern standen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SMA Solar-Aktie in Höhe von 2,58 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SMA Solar Technology AG
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