SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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06.08.2026 10:02:29
TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SMA Solar-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 3 Jahren wurde das SMA Solar-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 86.80 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hätte, hätte er nun 115.207 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 53.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’163.59 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 38.36 Prozent eingebüsst.
Alle SMA Solar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.89 Mrd. Euro. Am 27.06.2008 fand der erste Handelstag der SMA Solar-Aktie an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das SMA Solar-Papier bei 48.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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