SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit roter Tendenz

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 54,35 EUR. Die Abwärtsbewegung der SMA Solar-Aktie ging bis auf 54,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'755 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Bei 70,70 EUR markierte der Titel am 18.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,41 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 71,65 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,120 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. SMA Solar liess sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 340.92 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 327.71 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Von Analysten wird erwartet, dass SMA Solar im Jahr 2026 2,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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