SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SMA Solar Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar nach vorläufigen Zahlen deutlich angehoben von 17 auf 28 Euro, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Photovoltaikkonzern habe mit dem Jahresumsatz die eigene Planung und den Konsens übertroffen, wobei das Schlussquartal die erwartete Schwäche gezeigt habe, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Restrukturierungsmaßnahmen des Unternehmens zeigten Wirkung./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
31.62 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.45%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.90%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
12:29
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochmittag gefragt (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schwächelt (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittwochmittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:29
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochvormittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
10.03.26
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar schiesst am Dienstagnachmittag hoch (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)