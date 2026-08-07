SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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07.08.2026 12:29:00
SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Freitagmittag um Nulllinie
Die Aktie von SMA Solar zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 54,95 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Kaum Ausschläge verzeichnete die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 54,95 EUR. Die SMA Solar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 55,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der SMA Solar-Aktie ging bis auf 54,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,15 EUR. Zuletzt wechselten 9'787 SMA Solar-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,66 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 15,41 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,120 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 13.05.2026 lud SMA Solar zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,16 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 327.71 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 340.92 Mio. EUR ausgewiesen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,58 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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