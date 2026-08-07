SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Freitagmittag um Nulllinie

Kaum Ausschläge verzeichnete die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 54,95 EUR. Die SMA Solar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 55,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der SMA Solar-Aktie ging bis auf 54,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,15 EUR. Zuletzt wechselten 9'787 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2026 bei 70,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,66 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 15,41 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,120 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 13.05.2026 lud SMA Solar zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,16 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 327.71 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 340.92 Mio. EUR ausgewiesen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,58 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren angefallen

So schätzen die Analysten die SMA Solar-Aktie im Juli 2026 ein

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen