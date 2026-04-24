Sixt 65.14 CHF -0.69% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die jüngste Kursschwäche biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit in die Papiere des Autovermieters, schrieb Constantin Hesse am Freitag./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.