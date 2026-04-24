Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
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24.04.2026 14:51:51
Sixt SE St Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die jüngste Kursschwäche biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit in die Papiere des Autovermieters, schrieb Constantin Hesse am Freitag./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69.95 €
|
Abst. Kursziel*:
57.26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
70.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.03%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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