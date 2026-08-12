Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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12.08.2026 10:02:28
DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Siemens-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Siemens-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Siemens-Aktie an diesem Tag 142.60 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.013 Siemens-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (280.25 EUR), wäre die Investition nun 1’965.29 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 96.53 Prozent.
Der Börsenwert von Siemens belief sich jüngst auf 211.11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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