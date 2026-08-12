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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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12.08.2026 09:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 282,25 EUR zu.

Siemens
265.02 CHF 2.27%
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Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 282,25 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'457 Punkten notiert. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 282,60 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 280,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32'242 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 291,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 198,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 29,85 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,49 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,35 EUR aus. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,61 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.38 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Am 18.11.2027 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,08 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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