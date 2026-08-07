Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Die Siemens-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 279,95 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'319 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 282,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 273,95 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 594'027 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 291,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,00 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 5,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,65 EUR je Siemens-Aktie. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 13.05.2026 vor. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,86 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,01 Prozent auf 19.76 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 12.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Siemens.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2026 11,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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