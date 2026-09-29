Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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29.09.2026 11:13:44
Siemens Healthineers Overweight
Siemens Healthineers
36.73 CHF 0.21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 57,40 Euro auf "Overweight" belassen. Die neue Radioonkologie-Plattform Accela biete enorme Chancen, schrieb David Adlington am Montag nach der Präsentation in Boston. Entscheidend sei vor allem ihr Tempo, das Effizienzsteigerungen zur Folge haben dürfte./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
57.40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
39.17 €
|
Abst. Kursziel*:
46.54%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
38.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.37%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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