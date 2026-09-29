Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens Healthineers-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 57,40 Euro auf "Overweight" belassen. Die neue Radioonkologie-Plattform Accela biete enorme Chancen, schrieb David Adlington am Montag nach der Präsentation in Boston. Entscheidend sei vor allem ihr Tempo, das Effizienzsteigerungen zur Folge haben dürfte.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 11:48 Uhr 0.9 Prozent. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 47.07 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 157’328 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 11.0 Prozent. Am 05.11.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 00:15 / BST



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