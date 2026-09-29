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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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Experten-Analyse 29.09.2026 12:04:44

Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens Healthineers-Aktie

Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens Healthineers-Aktie

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Siemens Healthineers-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst David Adlington.

Siemens Healthineers
36.68 CHF 0.07%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 57,40 Euro auf "Overweight" belassen. Die neue Radioonkologie-Plattform Accela biete enorme Chancen, schrieb David Adlington am Montag nach der Präsentation in Boston. Entscheidend sei vor allem ihr Tempo, das Effizienzsteigerungen zur Folge haben dürfte.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 11:48 Uhr 0.9 Prozent. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 47.07 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 157’328 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 11.0 Prozent. Am 05.11.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com
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