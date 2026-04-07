Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
33.19CHF
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07.04.2026 09:19:33
Siemens Healthineers Neutral
Siemens Healthineers
33.39 CHF 1.57%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Neutral" belassen. Wie die europäischen Investoren suchten auch jene aus den USA nach Signalen für eine Wende im europäischen Medizintechniksektor, die Stimmung bleibe also ziemlich schlecht, schrieb Graham Doyle in einem Branchenkommentar vom Montag./ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Neutral
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
35.59 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
36.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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