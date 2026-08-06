RWE vz. Aktie 1158890 / DE0007037145
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06.08.2026 16:42:00
RWE zieht sich aus US-Windkraftprojekten zurück - Aktie steigt
Der deutsche Energiekonzern RWE zieht sich wegen des Widerstands der US-Regierung aus allen Windkraftprojekten vor den Küsten der Vereinigten Staaten zurück.
RWE erhält von der US-Regierung 1,22 Milliarden Dollar und gibt im Gegenzug alle Ansprüche gegenüber den Vereinigten Staaten auf. Zudem werden die Offshore-Wind-Pachten vor den Küsten von New York, Kalifornien und Louisiana zurückgegeben.
RWE hatte diese 2022 erworben. Damals war noch der Demokrat Joe Biden US-Präsident. Dieser hatte den Ausbau von Windkraft gefördert.
Sein Nachfolger Donald Trump hält nichts von Windenergie. Deshalb hielten die Regierung und Behörden diverse Windkraftprojekte mit politischen und rechtlichen Auflagen auf. RWE klagte dagegen.
Anleger reagierten erfreut. Die RWE-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise 1,74 Prozent auf 56,24 Euro zu.
/zb/he
AUSTIN/ESSEN (awp international)
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