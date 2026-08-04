Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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04.08.2026 17:58:14
FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schliesst im Plus
Der FTSE 100 zeigte sich am Dienstagabend wenig verändert.
Am Dienstag steht der FTSE 100 via LSE schlussendlich 0.20 Prozent im Plus bei 10’879.38 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.237 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.001 Prozent auf 10’857.63 Punkte an der Kurstafel, nach 10’857.70 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10’855.20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10’932.54 Punkten.
So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der FTSE 100 bei 10’679.03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10’363.93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’128.30 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 9.33 Prozent zu. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9’670.46 Zähler.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Antofagasta (+ 6.85 Prozent auf 39.31 GBP), Halma (+ 5.47 Prozent auf 37.42 GBP), Anglo American (+ 5.45 Prozent auf 39.07 GBP), Fresnillo (+ 5.24 Prozent auf 26.29 GBP) und Rentokil Initial (+ 3.78 Prozent auf 3.70 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Smith Nephew (-6.27 Prozent auf 11.22 GBP), BP (-4.91 Prozent auf 5.25 GBP), Coca-Cola European Partners (-4.13 Prozent auf 103.72 USD), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2.47 Prozent auf 33.22 GBP) und Pearson (-1.76 Prozent auf 12.28 GBP).
Die teuersten Konzerne im FTSE 100
Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 111’409’006 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 316.076 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf
Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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