Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
26.13CHF
0.42CHF
1.63 %
10:27:54
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.08.2026 09:21:39
Vestas Wind Systems A-S Outperform
Vestas Wind Systems A-S
26.17 CHF 1.77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vestas von 220 auf 250 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Roadshow mit dem Chef und dem Finanzvorstand des Windturbinen-Herstellers in London habe anhaltende Margen- und Umsatzsteigerungen signalisiert, schrieb Colin Moody in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 20:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
250.00 DKK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
28.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
208.00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
11.08.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
31.07.26
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.06.26
|Juni 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Vestas Wind Systems A-S-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
31.05.26
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
06.05.26
|Windanlagenbauer Vestas übertrifft Erwartungen (AWP)
|
05.05.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.04.26
|April 2026: Analysten sehen Potenzial bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|08:48
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|12.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|12.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08:48
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|26.43
|2.80%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:24
|
Goldman Sachs Group Inc.
RATIONAL Buy
|09:24
|
Goldman Sachs Group Inc.
Vestas Wind Systems A-S Buy
|09:23
|
Goldman Sachs Group Inc.
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|09:23
|
Warburg Research
PNE Buy
|09:23
|
Goldman Sachs Group Inc.
Stellantis Neutral
|09:21
|
RBC Capital Markets
Vestas Wind Systems A-S Outperform
|09:20
|
UBS AG
Adyen B.V. Parts Sociales Buy