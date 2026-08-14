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Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

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14.08.2026 09:21:39

Vestas Wind Systems A-S Outperform

Vestas Wind Systems A-S
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vestas von 220 auf 250 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Roadshow mit dem Chef und dem Finanzvorstand des Windturbinen-Herstellers in London habe anhaltende Margen- und Umsatzsteigerungen signalisiert, schrieb Colin Moody in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 20:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
250.00 DKK
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
28.10 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
208.00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
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08:48 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
13.08.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
13.08.26 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
12.08.26 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
12.08.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
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