SFC Energy Aktie 2508489 / DE0007568578
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29.05.2026 10:23:26
SFC Energy Buy
SFC Energy
21.34 CHF -1.59%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SFC Energy von 21,50 auf 26,00 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn hob in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zum ersten Quartal seine Schätzungen für den Brennstoffzellen-Spezialisten. Er berücksichtigte dabei auch einen Auftrag aus der Ukraine und die höheren Jahresziele./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
|
Unternehmen:
SFC Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.94 €
|
Abst. Kursziel*:
53.50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.33%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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