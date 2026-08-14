PNE 6.89 CHF -1.66% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für PNE mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal seien klar besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Philipp Kaiser am Freitag. Schwachpunkt des Wind- und Solarparkbetreibers sei allerdings der Bereich Projektentwicklung./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.