secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503
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16.11.2026 11:43:39
secunet Security Networks Buy
secunet Security Networks
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Secunet von 260 auf 245 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Cohrs lobte am Montag die vollen Auftragsbücher. Er passte seine Bewertung allerdings etwas nach unten an./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
|
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
245.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
197.20 €
|
Abst. Kursziel*:
24.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
195.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.38%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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