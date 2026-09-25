secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503
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secunet Security Networks Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Secunet von 254 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für IT-Sicherheit dürfte sich ein großes Stück vom Kuchen der Investitionen in Verschlüsselungstechnologie bei der Bundeswehr sichern, schrieb Andreas Wolf am Freitag. Nach dem grünen Licht des Bundestags steigen seine Wachstumserwartungen an 2027./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
|
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
208.50 €
|
Abst. Kursziel*:
24.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
247.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.26%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu secunet Security Networks AG
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25.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
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24.09.26
|XETRA-Handel So entwickelt sich der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
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24.09.26
|EQS-News: Change in Management at secunet: Dr Alexandra Heine succeeds Jessica Nospers as CFO (EQS Group)
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24.09.26
|EQS-News: Führungswechsel bei secunet: Dr. Alexandra Heine folgt auf Jessica Nospers als CFO (EQS Group)
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24.09.26
|XETRA-Handel So performt der SDAX aktuell (finanzen.ch)
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23.09.26
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Analysen zu secunet Security Networks AG
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|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|secunet Security Networks Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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Aktien in diesem Artikel
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