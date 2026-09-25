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28.09.2026 10:33:37

secunet Security Networks Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Secunet von 254 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für IT-Sicherheit dürfte sich ein großes Stück vom Kuchen der Investitionen in Verschlüsselungstechnologie bei der Bundeswehr sichern, schrieb Andreas Wolf am Freitag. Nach dem grünen Licht des Bundestags steigen seine Wachstumserwartungen an 2027./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
Unternehmen:
secunet Security Networks AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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Analyst Name::
Andreas Wolf 		KGV*:
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