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secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503

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04.11.2026 10:56:32

secunet Security Networks Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz dürfte um knapp Prozent zugelegt haben, schrieb Andreas Wolf am Dienstag. Dagegen sollte das operative Ergebnis (Ebit) des Spezialisten für IT-Sicherheit aufgrund des Personalaufbaus und einer hohen Vorjahresbasis um gut 14 Prozent gesunken sein./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
Unternehmen:
secunet Security Networks AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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