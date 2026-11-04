secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503
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04.11.2026 10:56:32
secunet Security Networks Buy
secunet Security Networks
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz dürfte um knapp Prozent zugelegt haben, schrieb Andreas Wolf am Dienstag. Dagegen sollte das operative Ergebnis (Ebit) des Spezialisten für IT-Sicherheit aufgrund des Personalaufbaus und einer hohen Vorjahresbasis um gut 14 Prozent gesunken sein./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
|
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
235.00 €
|
Abst. Kursziel*:
10.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
249.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.42%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu secunet Security Networks AG
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19.10.26
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15.10.26
|SDAX aktuell: SDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.ch)
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13.10.26
|Börse Frankfurt: SDAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
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13.10.26
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
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|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus (finanzen.ch)
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|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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