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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz dürfte um knapp Prozent zugelegt haben, schrieb Andreas Wolf am Dienstag. Dagegen sollte das operative Ergebnis (Ebit) des Spezialisten für IT-Sicherheit aufgrund des Personalaufbaus und einer hohen Vorjahresbasis um gut 14 Prozent gesunken sein./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:49 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.