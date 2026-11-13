secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503
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13.11.2026 08:21:08
secunet Security Networks Buy
secunet Security Networks
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz im dritten Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Wolf am Donnerstag nach dem Bericht. Positiv sei auch die Erholung beim Auftragseingang. Alleine im Oktober habe Secunet das Niveau des gesamten dritten Quartals getoppt./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
|
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
189.80 €
|
Abst. Kursziel*:
36.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
191.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.84%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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