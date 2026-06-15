Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 91 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der Bewertungskorrektur trenne sich bei den globalen Onlineportal-Betreibern die Spreu vom Weizen, schrieb Marcus Diebel am Montagabend. Dabei habe der Kapitalmarkttag von Scout im Mai mit der Präsentation seiner "Agentic OS für Immobilien" die Latte für die gesamte Branche gelegt. Die Berliner hätten vorgemacht, wie man sich an KI-Zeiten anpasse und wettbewerbsfähig aufstelle./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
92.00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
76.60 €
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Abst. Kursziel*:
20.10%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
77.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.25%
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Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
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15.06.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Handelsende freundlich (finanzen.ch)
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15.06.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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15.06.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX nachmittags freundlich (finanzen.ch)
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15.06.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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15.06.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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15.06.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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15.06.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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15.06.26