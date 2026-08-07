Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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Scout24 Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Der Internetportal-Betreiber habe solide Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Gerhard Orgonasam Donnerstag. Der Umsatz habe leicht über den Erwartungen gelegen. Erstmals seien hier die spanischen Zukäufe einbezogen worden. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe im Rahmen der Erwartungen gelegen. Der Anstieg der Abonnenten-Zahl im Professional-Segment sei erneut beeindruckend gewesen, das Kundenwachstum im Private-Segment sei jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/err/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
140.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
72.35 €
|
Abst. Kursziel*:
93.50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
86.92%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
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