Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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30.04.2026 11:41:16
Scout24 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Scout24 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Die soliden Quartalszahlen des Onlineportal-Betreibers belegten eine starke Entwicklung im Kerngeschäft, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
72.05 €
|
Abst. Kursziel*:
45.73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
70.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.04%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Scout24
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
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09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
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29.04.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
29.04.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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29.04.26