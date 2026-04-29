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Analyse: UBS AG vergibt Buy an Scout24-Aktie
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Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

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30.04.2026 11:41:16

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Scout24 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Die soliden Quartalszahlen des Onlineportal-Betreibers belegten eine starke Entwicklung im Kerngeschäft, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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