Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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Schneider Electric Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Outperform" belassen. Modularisierung werde zum entscheidenden Faktor, um den Ausbau von KI-Rechenzentren zu beschleunigen, schrieb Alasdair Leslie am Montag. Denn die Bauausführung löse die Stromverfügbarkeit als primären Engpass ab. Leslie sieht in seiner Branchenanalyse Schneider, Vertiv und Eaton als größte Profiteure dieser Entwicklung./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
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Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
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Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
350.00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
274.60 €
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Abst. Kursziel*:
27.46%
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Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
274.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.62%
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Analyst Name::
Alasdair Leslie
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KGV*:
-