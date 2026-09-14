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Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

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14.09.2026 11:05:20

Schneider Electric Outperform

Schneider Electric
264.75 CHF -3.92%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Outperform" belassen. Modularisierung werde zum entscheidenden Faktor, um den Ausbau von KI-Rechenzentren zu beschleunigen, schrieb Alasdair Leslie am Montag. Denn die Bauausführung löse die Stromverfügbarkeit als primären Engpass ab. Leslie sieht in seiner Branchenanalyse Schneider, Vertiv und Eaton als größte Profiteure dieser Entwicklung./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 01:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
350.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
274.60 € 		Abst. Kursziel*:
27.46%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
274.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.62%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
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