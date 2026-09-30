Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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30.09.2026 18:00:38
Analysten sehen für Schneider Electric-Aktie Luft nach oben
Im vergangenen Monat haben Experten die Schneider Electric-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
Die Schneider Electric-Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten analysiert.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 329,67 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von Schneider Electric auf 296,35 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|24.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|289,00 EUR
|-2,48
|24.09.2026
|Bernstein Research
|350,00 EUR
|18,10
|14.09.2026
|Bernstein Research
|350,00 EUR
|18,10
|03.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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