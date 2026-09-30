Analysten sehen für Schneider Electric-Aktie Luft nach oben

Die Schneider Electric-Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten analysiert.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 329,67 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von Schneider Electric auf 296,35 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. - - 24.09.2026 Jefferies & Company Inc. 289,00 EUR -2,48 24.09.2026 Bernstein Research 350,00 EUR 18,10 14.09.2026 Bernstein Research 350,00 EUR 18,10 03.09.2026

Redaktion finanzen.ch