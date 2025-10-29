Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Schneider Electric Aktie

230.25
CHF
-8.31
CHF
-3.49 %
12:21:18
BRXC
30.10.2025

Schneider Electric Neutral

Schneider Electric
230.25 CHF -3.49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric nach Quartals-Umsatz mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen hätten ordentlich, aber weitgehend im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten und zudem den Ausblick gesenkt, schrieb Phil Buller am Donnerstag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Schneider Electric S.A. Neutral
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
JP Morgan Chase & Co.
220.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
248.00 € 		Abst. Kursziel*:
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
248.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
Analyst Name::
Phil Buller
* Zum Zeitpunkt der Analyse