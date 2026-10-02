Schneider Electric 260.43 CHF -7.61% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 320 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray bezeichnete am Montag die Aussagen des Elektrotechnikherstellers aus einer Telefonrunde zu den anstehenden Quartalszahlen als ermutigend./rob/ajx/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.