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Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

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05.10.2026 08:50:16

Schneider Electric Buy

Schneider Electric
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 320 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray bezeichnete am Montag die Aussagen des Elektrotechnikherstellers aus einer Telefonrunde zu den anstehenden Quartalszahlen als ermutigend./rob/ajx/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Buy 		Kurs*:
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Gael de-Bray 		KGV*:
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