Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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05.10.2026 08:50:16
Schneider Electric Buy
Schneider Electric
260.43 CHF -7.61%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 320 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray bezeichnete am Montag die Aussagen des Elektrotechnikherstellers aus einer Telefonrunde zu den anstehenden Quartalszahlen als ermutigend./rob/ajx/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
325.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
278.65 €
|
Abst. Kursziel*:
16.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
275.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.88%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse