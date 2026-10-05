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Continental Aktie 327800 / DE0005439004

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Bewertung im Fokus 05.10.2026 13:13:44

Overweight-Note für Continental-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

Overweight-Note für Continental-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Continental-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Continental
65.01 CHF 2.25%
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Die US-Bank JPMorgan hat Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die Aktien der europäischen Reifenhersteller seien seit Jahresbeginn im Vergleich zu denen der Autobauer ein "sicherer Hafen" für die Anleger gewesen, schrieb Jose M Asumendi in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick auf die Quartalszahlen. Ausser bei den stagnierenden Conti-Titeln stünden prozentual zweistellige Kursgewinne zu Buche. Trotz relativ schwacher Endmärkte hätten starke Produkt-Portfolios und die Preissetzungsmacht die gestiegenen Rohmaterialkosten kompensiert. Wegen der weiter guten Vorhersehbarkeit der Barmittelentwicklung blieben die Reifenhersteller einer seiner bevorzugten Sektoren in der Autobranche, so Asumendi weiter. Bei Conti erwartet er eine Marge am oberen Ende der Unternehmenszielspanne. Der Fokus liege zudem auf der Trennung von Contitech und einer möglichen Ausblickserhöhung.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:57 Uhr 2.1 Prozent auf 69.52 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 12.20 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 152’321 Continental-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 6.8 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 20:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com
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01.10.26 Continental Buy UBS AG
30.09.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
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