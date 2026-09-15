Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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15.09.2026 10:02:07
EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor 5 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Schneider Electric-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 15.09.2021 wurde die Schneider Electric-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Schneider Electric-Papier bei 153.40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.652 Schneider Electric-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 177.35 EUR, da sich der Wert eines Schneider Electric-Papiers am 14.09.2026 auf 272.05 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 177.35 EUR, was einer positiven Performance von 77.35 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Schneider Electric belief sich zuletzt auf 164.13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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