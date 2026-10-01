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Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

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05.10.2026 07:59:41

Schneider Electric Overweight

Schneider Electric
261.98 CHF -7.06%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric mit Blick auf die geplante Übernahme von PTC auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Üblicherweise begeistere ein solch großer Zukauf europäische Investoren nicht, auch wenn der Technologiekonzern mit seinen Deals in der Vergangenheit strategisch überzeugt habe, schrieb Phil Buller in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. PTC sei aber ein Qualitätsunternehmen, und die Aktivitäten beider Unternehmen ergänzten sich eher, als sich zu überlappen./rob/gl/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 06:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 06:28 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Overweight
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
345.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
301.80 € 		Abst. Kursziel*:
14.31%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
279.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.24%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
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