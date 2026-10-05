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EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

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05.10.2026 12:11:43

EssilorLuxottica Hold

EssilorLuxottica
135.85 CHF 1.95%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 174 auf 157 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Konsensschätzungen für den Brillenhersteller seien noch nicht vollständig angepasst worden und noch etwas zu hoch, schrieb Falko Friedrichs am Montag. Zusammen mit unsicheren Perspektiven für das KI-Brillen-Geschäft sorge dies dafür, dass er an der Seitenlinie bleibe./rob/ajx/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: EssilorLuxottica Hold
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
157.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
145.30 € 		Abst. Kursziel*:
8.05%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
146.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.35%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
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