EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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EssilorLuxottica Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 174 auf 157 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Konsensschätzungen für den Brillenhersteller seien noch nicht vollständig angepasst worden und noch etwas zu hoch, schrieb Falko Friedrichs am Montag. Zusammen mit unsicheren Perspektiven für das KI-Brillen-Geschäft sorge dies dafür, dass er an der Seitenlinie bleibe./rob/ajx/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Hold
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
157.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
145.30 €
|
Abst. Kursziel*:
8.05%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
146.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.35%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
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