Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Fresenius SECo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius vor einem Treffen mit dem Chef Michael Sen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die geschäftliche Dynamik und die zukünftigen Perspektiven der Segmente Biosimilars, Medtech und Ernährung dürften im Fokus stehen, schrieb James Vane-Tempest in einem Ausblick am Montag. Hinzu komme die Frage der Nachhaltigkeit der durch neue Produkte und Dienste angetriebenen Wachstumsagenda./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44.21 €
|
Abst. Kursziel*:
24.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.78%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX legt zum Start zu (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Fresenius kauft Biopharma-Tochter komplett (AWP)
|
01.10.26
|EQS-News: Fresenius acquires remaining 45% of mAbxience for up to €750 million, taking full ownership of its biosimilars platform (EQS Group)
|
01.10.26
|EQS-News: Fresenius erwirbt verbleibende 45 % an mAbxience für bis zu 750 Mio. € und erhält vollständige Kontrolle über seine Biosimilars-Plattform (EQS Group)
|
01.10.26
|Fresenius schluckt mAbxience komplett (AWP)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
|12:12
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|09.09.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:12
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|09.09.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:12
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|09.09.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA
|41.13
|-0.90%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:00
|
JP Morgan Chase & Co.
FedEx Overweight
|12:57
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Neutral
|12:51
|
RBC Capital Markets
Nutrien Outperform
|12:42
|
JP Morgan Chase & Co.
CTS Eventim Overweight
|12:27
|
Goldman Sachs Group Inc.
Deutsche Telekom Buy
|12:21
|
JP Morgan Chase & Co.
Michelin Overweight
|12:20
|
JP Morgan Chase & Co.
Continental Overweight