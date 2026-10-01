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CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

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05.10.2026 12:42:58

CTS Eventim Overweight

CTS Eventim
52.98 CHF 2.88%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Angesichts der Verunsicherung durch den Abschied von Finanzchef William Willms sei es wichtig gewesen, dass Konzernlenker Klaus-Peter Schulenberg den Ausblick sowie den für den 20. November geplanten Kapitalmarkttag bestätigt und sich optimistisch zum Schlussquartal 2026 geäußert habe, schrieb Lara Simpson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Veranstaltung dürfte ein Meilenstein für mehr Einblick in die Geschäftsentwicklung, die Monetarisierung und Kapitaleffizienz-Maßnahmen werden und eine überfällige Kurserholung der Aktie unterstützen./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 16:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
56.95 € 		Abst. Kursziel*:
66.81%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
56.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Lara Simpson 		KGV*:
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12:42 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
30.09.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
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