CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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CTS Eventim Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Angesichts der Verunsicherung durch den Abschied von Finanzchef William Willms sei es wichtig gewesen, dass Konzernlenker Klaus-Peter Schulenberg den Ausblick sowie den für den 20. November geplanten Kapitalmarkttag bestätigt und sich optimistisch zum Schlussquartal 2026 geäußert habe, schrieb Lara Simpson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Veranstaltung dürfte ein Meilenstein für mehr Einblick in die Geschäftsentwicklung, die Monetarisierung und Kapitaleffizienz-Maßnahmen werden und eine überfällige Kurserholung der Aktie unterstützen./rob/gl/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
56.95 €
|
Abst. Kursziel*:
66.81%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
56.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66.96%
|
Analyst Name::
Lara Simpson
|
KGV*:
-
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