Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Schneider Electric Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Schneider Electric angesichts der geplanten Übernahme des US-Softwareunternehmens PTC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Der französische Elektrotechnikkonzern habe eine verbindliche Vereinbarung für den Zukauf in Höhe von 20,1 Milliarden Euro unterzeichnet, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei erinnerte der Analyst daran, dass die Bewertung von Industrie-Software-Assets aufgrund von Bedenken hinsichtlich KI weiter unter Druck stehe, auch wenn er selbst diese Sorgen weitgehend für unbegründet hält. Er verwies darauf, dass Schneider dadurch stärker mit dieser Problematik konfrontiert sein werde. Zudem erwartet Fielding, dass die Integration komplex sein werde und den Markt voraussichtlich dazu veranlassen dürfte, die Diskussionen über die Kapitalverwendung erneut aufzugreifen./ck/rob/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
320.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
273.25 €
|
Abst. Kursziel*:
17.11%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
273.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.04%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|10:59
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|252.35
|-10.47%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:43
|
UBS AG
AUTO1 Buy
|11:40
|
UBS AG
adidas Neutral
|11:27
|
Jefferies & Company Inc.
Inditex Buy
|11:25
|
Jefferies & Company Inc.
Allianz Hold
|11:02
|
Jefferies & Company Inc.
National Grid Hold
|10:59
|
RBC Capital Markets
Schneider Electric Outperform
|10:58
|
RBC Capital Markets
National Grid Sector Perform