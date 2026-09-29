EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Schneider Electric-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 234.25 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 42.689 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 290.50 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 12’401.28 EUR wert. Damit wäre die Investition um 24.01 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric belief sich zuletzt auf 164.07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch