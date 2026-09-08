Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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08.09.2026 10:02:16
EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schneider Electric-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 3 Jahren wurde das Schneider Electric-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Schneider Electric-Papier bei 157.12 EUR. Bei einem Schneider Electric-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 63.646 Schneider Electric-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.09.2026 gerechnet (295.50 EUR), wäre das Investment nun 18’807.28 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 88.07 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Schneider Electric belief sich jüngst auf 162.38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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