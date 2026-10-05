Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

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Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 13:13 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 0,43 Prozent auf 4.160,74 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 4.142,96 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Aufwind. Um 13:13 Uhr zieht der Silberpreis um 2,40 Prozent auf 61,87 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 60,42 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 1.694,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Montagmittag um 2,51 Prozent auf 1.736,50 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen steigt der Palladiumpreis um 0,34 Prozent auf 1.176,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.172,00 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,45 Prozent auf 102,71 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 102,25 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr ab. Es geht -0,72 Prozent auf 90,45 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 91,11 US-Dollar stand.

Währenddessen verliert der Haferpreis um -0,12 Prozent auf 4,08 US-Dollar. Gestern stand der Haferpreis noch bei 4,08 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Kaffeepreis um 3,13 Prozent auf 2,98 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,89 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kakaopreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -0,28 Prozent auf 4.227,00 Britische Pfund zu Buche. Gestern tendierte der Kakaopreis noch bei 4.239,00 Britische Pfund.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,45 Prozent auf 5,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 4,98 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenpreis gewinnt 0,76 Prozent auf 12,88 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 12,78 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Montagmittag hinzu. Um 1,51 Prozent auf 0,69 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,20 US-Dollar) geht es um 1,35 Prozent auf 0,20 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr ab. Es geht -0,13 Prozent auf 3,03 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,04 US-Dollar stand.

Nach 118,88 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Montagmittag um 1,78 Prozent auf 120,99 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit kann der Kohlepreis Gewinne verbuchen. Um 12:06 Uhr steigt der Kohlepreis um 0,24 Prozent auf 143,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 143,15 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.ch