Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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22.09.2026 10:02:21
EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Schneider Electric-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 22.09.2016 wurde das Schneider Electric-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Schneider Electric-Anteile betrug an diesem Tag 63.13 EUR. Bei einem Schneider Electric-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.840 Schneider Electric-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Schneider Electric-Aktie auf 295.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’672.90 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 367.29 Prozent angezogen.
Schneider Electric markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 161.11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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