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Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

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20.08.2026
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21.08.2026 07:31:16

Schneider Electric Outperform

Schneider Electric
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Eine große Zahl von US-Konzernen setze bei ihren KI-Rechenzentren auf Energieversorgungs- und Kühlungslösungen der Franzosen, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag nach einer Datenauswertung. Schneider sei bezüglich Solid-State Transformer (SST) Lieferant der Wahl./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 14:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
350.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
293.65 € 		Abst. Kursziel*:
19.19%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
294.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.93%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
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