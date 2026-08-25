Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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|Profitable Schneider Electric-Investition?
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25.08.2026 10:02:17
EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Schneider Electric gewesen.
Die Schneider Electric-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Schneider Electric-Anteile bei 61.13 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.636 Schneider Electric-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 291.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 477.34 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 377.34 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric belief sich zuletzt auf 167.34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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