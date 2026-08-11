EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Schneider Electric-Aktie statt. Der Schlusskurs des Schneider Electric-Papiers betrug an diesem Tag 159.34 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.276 Schneider Electric-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.08.2026 1’896.89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 302.25 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 89.69 Prozent.

Der Börsenwert von Schneider Electric belief sich jüngst auf 171.23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch