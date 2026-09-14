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Verkaufsempfehlungen KW 37 14.09.2026 03:18:55

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

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In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

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    SMI-Kurs: 13’775.27 11.09.2026 17:30:17
    Long 13’232.37 19.63 S2BJ7U
    Long 12’918.34 13.60 SRDBIU
    Long 12’372.63 8.84 S7SB9U
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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