Experten sehen bei Schneider Electric-Aktie Potenzial

6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Schneider Electric veröffentlicht.

6 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 342,00 EUR, was einem Anstieg von 40,25 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Schneider Electric-Aktie von 301,75 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 350,00 EUR 15,99 21.08.2026 Bernstein Research 350,00 EUR 15,99 13.08.2026 Bernstein Research 330,00 EUR 9,36 12.08.2026 DZ BANK - - 11.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 352,00 EUR 16,65 04.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 340,00 EUR 12,68 04.08.2026 Bernstein Research 330,00 EUR 9,36 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch