Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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31.08.2026 18:00:38
Experten sehen bei Schneider Electric-Aktie Potenzial
So haben Experten die Schneider Electric-Aktie zuletzt eingeschätzt.
6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Schneider Electric veröffentlicht.
6 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 342,00 EUR, was einem Anstieg von 40,25 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Schneider Electric-Aktie von 301,75 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|350,00 EUR
|15,99
|21.08.2026
|Bernstein Research
|350,00 EUR
|15,99
|13.08.2026
|Bernstein Research
|330,00 EUR
|9,36
|12.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|11.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|352,00 EUR
|16,65
|04.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|340,00 EUR
|12,68
|04.08.2026
|Bernstein Research
|330,00 EUR
|9,36
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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