Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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01.09.2026 10:02:33
EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schneider Electric-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Schneider Electric-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurde das Schneider Electric-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Schneider Electric-Aktie bei 210.25 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4.756 Schneider Electric-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 31.08.2026 1’401.19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 294.60 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40.12 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Schneider Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 170.13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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