Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’775 0.3%  SPI 19’454 0.2%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’569 0.8%  Euro 0.9465 0.2%  EStoxx50 6’325 0.9%  Gold 4’348 0.7%  Bitcoin 63’082 1.1%  Dollar 0.8165 0.0%  Öl 103.9 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
Vor den US-Midterms: Wo Anleger jetzt die grössten Chancen haben
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
UBS-Aktie: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Suche...
KI-Hardware-Aktien 14.09.2026 03:51:15

Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus

Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus

Während der Markt vor allem Speicherchips feiert, lenkt ein Analyst von Evercore ISI den Blick auf sechs andere Gewinner des KI-Ausbaus.

  • Evercore-Analyst nennt sechs KI-Hardware-Aktien als Favoriten für 2026
  • Auswahl reicht von Festplatten und Steckverbindern bis zu Apple
  • Analyst setzt bewusst neben die heiss gelaufenen Speicherchip-Werte

Einige der stärksten Tech-Aktien des Jahres haben laut einem Analysten der Wall Street noch Luft nach oben. Amit Daryanani, IT-Hardware-Experte bei Evercore ISI, führt in einer Analyse sechs Werte als seine Favoriten für die zweite Jahreshälfte, die vom massiven Ausbau der KI-Rechenzentren leben. Die Liste umfasst Festplatten- und Netzwerkspezialisten, die Anlegern bereits kräftige Gewinne gebracht haben, und mit Apple ein Schwergewicht, das viele im KI-Rennen abgeschrieben hatten. Für den Markt ist das ein Signal, dass sich die KI-Wette in die Breite verlagert.

Warum der Analyst über die Chip-Stars hinausblickt

Daryananis These stützt sich auf die Rekordinvestitionen der grossen Cloud-Konzerne. Der Ausbau der Rechenzentren braucht weit mehr als Rechenchips, nämlich Speicher, Verkabelung, Steckverbinder und Netzwerktechnik. Während Anleger 2026 vor allem den Speicherchip-Werten wie Micron hinterherjagen, richtet der Analyst den Blick auf die Zulieferer der physischen Infrastruktur, die im Windschatten der Chip-Euphorie oft günstiger bewertet sind. Es ist eine Wette auf die Breite des Ausbaus statt auf den nächsten Kurssprung eines einzelnen Chipherstellers. Genau diese Streuung über Speicher, Verbindungstechnik und Endgeräte ist der rote Faden seiner Auswahl.

Festplatten und Steckverbinder als stille Profiteure

Den Kern bilden Werte, die Daten speichern und bewegen. Bei den Festplatten setzt Daryanani auf Seagate Technology und Western Digital, beide unter den grössten Kursgewinnern des Jahres. Bei Seagate sieht er wachsende Preismacht, solange das Angebot an Speicherlösungen knapp bleibt, dazu einen technologischen Vorsprung von rund zwei Jahren: Die jüngste Mozaic-Festplattenplattform ist bei grossen Hyperscalern in Produktion, die nächste Stufe läuft bei den beiden grössten Cloud-Anbietern an. Western Digital soll von der Datenflut aus KI-Inferenz und agentischen Systemen profitieren und plant, seinen gesamten freien Cashflow nach Forschungsausgaben an die Aktionäre zurückzugeben.

Der dritte Wert dieser Gruppe ist Amphenol. Für Daryanani ist der Konzern der Standardpartner für Verbindungstechnik, weil er bei Kupfer- und Glasfaser-Steckverbindern führend ist und Kunden im Zweifel beide Varianten aus einer Hand bekommen. Über Rüstung und Industrie erschliesst sich das Unternehmen zudem Absatzmärkte jenseits der KI.

Netzwerk-Backbone und ein Konter mit der Apple-Aktie

Die zweite Säule ist die Vernetzung der Rechenzentren. Bei Arista Networks erwartet Daryanani über die nächsten drei bis vier Jahre überdurchschnittliches Wachstum, getragen von einer breiteren Kundenbasis in der Cloud und dem Vorstoss in die Campus-Vernetzung von Unternehmen. Im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr steigerte Arista den Umsatz um fast 29 Prozent auf rund 9 Milliarden US-Dollar. Bei Cisco Systems sieht er im Geschäftsjahr 2027 ein zweites Wachstumsbein: Ein Erneuerungszyklus in den Netzwerken könnte über die bereits durch Aufträge gedeckte KI-Umsatzprognose von 7,5 Milliarden US-Dollar hinausgehen, und die eigene Chip-Architektur Silicon One tritt gegen die Lösungen von Broadcom an.

Der eigentliche Kontrapunkt ist Apple. Während viele Anleger am iPhone-Konzern die KI-Schwäche kritisieren, hält Daryanani den Produktzyklus für attraktiv: aufgestaute Nachfrage, der Start des iPhone 18 Pro und ein faltbares iPhone sollen Absatz und Durchschnittspreise stützen. Gelingt der Ausbau von Apple Intelligence und einer KI-Siri, könnte das den iPhone-Zyklus verlängern und neue Erlösquellen öffnen. Das iPhone werde so zur zentralen KI-Schnittstelle der Nutzer, eine Art Mautstation für künftige KI-Dienste. Dazu kommen ein seit zwölf Quartalen zweistellig wachsendes Servicegeschäft und die Rückgabe von rund 90 Prozent des freien Cashflows an die Aktionäre.

Was gegen die Favoriten spricht

Die Kehrseite ist die Bewertung. Speicher- und Infrastrukturwerte sind 2026 bereits stark gestiegen, ein Teil des KI-Ausbaus steckt also schon in den Kursen. Kippt der Investitionszyklus der Hyperscaler oder entsteht bei Festplatten wieder ein Überangebot, trifft es diese zyklischen Titel härter als die breite Tech-Branche. Bei Apple bleibt der Erfolg der eigenen KI-Funktionen offen, und eine Verzögerung des Basismodells beim iPhone 18 wäre nur dann kein Problem, wenn die teureren Modelle die Nachfrage tragen. Steckverbinder- und Netzwerkanbieter wiederum hängen unmittelbar am Investitionstempo ihrer Kunden. Wer auf die Auswahl setzt, kauft den KI-Rückenwind und dessen Schwankungen zugleich.

Ob die Wette aufgeht, entscheidet sich an einem konkreten Punkt: den Investitionsbudgets der grossen Cloud-Anbieter. Solange deren Ausgaben für Rechenzentren weiter steigen, bleibt die These vom breiten KI-Ausbau intakt. Die nächsten Quartalsberichte der Hyperscaler und der sechs Favoriten selbst zeigen, ob die Nachfrage nach Speicher, Steckverbindern und Netzwerktechnik das hohe Bewertungsniveau rechtfertigt.

Julia Walter, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Apple, Coca-Cola & Alphabet: Warum diese Buffett-Aktien auf Jahrzehnte setzen
Apple-Aktie im Blick: Erstes Falt-iPhone enthüllt
Apple-Aktie legt am Tag nach iPhone-Duo-Präsentation zu

Bildquelle: Songquan Deng / Shutterstock.com,Piotr Swat / Shutterstock.com,TonyV3112 / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13.09.26 Logo WHS Nasdaq 100 Dip Buyer: Rücksetzer erkennen und Chancen systematisch nutzen
11.09.26 SMI-Talfahrt hält an
11.09.26 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
11.09.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Trendlinie im Fokus
10.09.26 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’655.78 13.74 S4IBZU
Short 15’185.55 8.98 SLBZ3U
SMI-Kurs: 13’775.27 11.09.2026 17:30:17
Long 13’232.37 19.63 SNBW3U
Long 12’918.34 13.60 SRDBIU
Long 12’372.63 8.84 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie: Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Gold, Öl & Co. in KW 37: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Novartis: Neuromuskulärer Wirkstoffkandidat verfehlt Ziel in Spätphasenstudie
Aktien New York Ausblick: Kaum Bewegung - Moderna-Kurs verdoppelt sich
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Aktien New York: Verluste - Anleger agieren weiter vorsichtig
DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Minuszeichen in Zürich: SMI schwächelt zum Start

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.