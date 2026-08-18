EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schneider Electric-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die Schneider Electric-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Schneider Electric-Anteile bei 155.10 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hätte, hätte er nun 64.475 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 308.75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’906.51 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 99.07 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 172.75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch