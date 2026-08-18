Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Investmentbeispiel
|
18.08.2026 10:02:13
EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schneider Electric-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schneider Electric-Aktie Investoren gebracht.
Die Schneider Electric-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Schneider Electric-Anteile bei 155.10 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hätte, hätte er nun 64.475 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 308.75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’906.51 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 99.07 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 172.75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|13.08.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt pendelt um die Nulllinie. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.