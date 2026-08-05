Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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05.08.2026 11:43:44
Bayer-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Bayer-Aktie durch Deutsche Bank AG.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe ein weiteres solides Quartal hinter sich, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege um elf Prozent über der Konsensschätzung.
Aktienbewertung im Detail: Die Bayer-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 11:27 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4.4 Prozent auf 50.38 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 19.09 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 932’925 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Bayer-Aktie um 36.5 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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