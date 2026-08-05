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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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Investment-Tipp 05.08.2026 11:43:44

Bayer-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Bayer-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Bayer-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Bayer
47.01 CHF 2.39%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe ein weiteres solides Quartal hinter sich, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege um elf Prozent über der Konsensschätzung.

Aktienbewertung im Detail: Die Bayer-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:27 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4.4 Prozent auf 50.38 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 19.09 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 932’925 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Bayer-Aktie um 36.5 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2604 19.03.2027 154716299
Long 12.2969 18.09.2026 155494978
Long 92.9335 18.09.2026 157965328
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3523 9.34 158162026
Long 9.483 6.23 159380265
Long 12.9074 3.28 159476102
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.8596 14.63 157840416
Short 12.2969 5.82 158150276
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.56 133085688
Long 8 -13.12 154026491
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr eingefahr

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05.08.26 Bayer Buy UBS AG
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05.08.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 Bayer Kaufen DZ BANK
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’172.10 19.89 S5ZB0U
Short 15’483.24 13.83 SJDBFU
Short 16’050.35 8.91 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:30:00
Long 13’970.23 19.49 SPBMIU
Long 13’657.26 13.83 SGBNXU
Long 13’088.65 8.96 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Bayer 45.22 0.51% Bayer

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