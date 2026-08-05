Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’478 0.1%  SPI 20’377 0.2%  Dow 54’086 1.7%  DAX 26’199 0.0%  Euro 0.9342 0.1%  EStoxx50 6’482 -0.1%  Gold 4’157 1.9%  Bitcoin 51’906 0.1%  Dollar 0.8098 0.1%  Öl 80.9 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850Sandoz124359842Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag
Infineon-Aktie nach Quartalszahlen: Margen-Dämpfer belastet den Kurs
DHL-Aktie gibt dennoch nach: Gewinn wächst deutlich schneller als der Umsatz
Deutsche Bank AG: Buy für Zalando-Aktie
Sandoz-Aktie beflügelt: Generika-Geschäft erholt sich - Jahresausblick bestätigt
Suche...
Plus500 Depot

Basler Aktie 207929 / DE0005102008

22.61
CHF
-1.20
CHF
-5.05 %
12:43:23
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.08.2026 10:38:52

Basler Buy

Basler
22.61 CHF -5.05%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Basler nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Hersteller von Digital- und Industriekameras habe mit dem Auftragseingang die Erwartungen übertroffen und die geschäftlichen Ziele erneut erhöht, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der erdbebenbedingte Ausfall eines Werks des Zulieferers Sony trübe die Aussichten für das zweite Halbjahr./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Basler AG Buy
Unternehmen:
Basler AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.40 € 		Abst. Kursziel*:
27.05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.05%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Basler AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten